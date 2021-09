MN - Currò: "L'arma in più di questo Milan rispetto a quello dell'anno scorso è la profondità della rosa"

Enrico Currò, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato di quale sia l’arma in più del Milan di questa stagione rispetto a quello delle stagioni precedenti. Currò ha detto: “È abbastanza presto per sentenziare qualcosa, però credo che il Milan abbia più alternative equivalenti – quantomeno sul piano tattico – rispetto all’anno scorso. Questa è una squadra che fondamentalmente ha due giocatori per ogni ruolo, quando non addirittura tre. È importante ciò perché in una fase tipo questa dove ci sono tanti infortuni, non ci sono stati dei contraccolpi dal punto di vista dei risultati. Tutto questo è indice che il Milan è cresciuto. Dico anche che mi è capitato di vedere la formazione dei rossoneri quando persero 2-1 fuori casa contro la Juventus nell’anno dove non ottennero la qualificazione in Champions League per un punto, e devo dire che i passi in avanti sono stati notevoli. Il risultato che ottenne Gennaro Gattuso in quella stagione fu sottovalutato perché la squadra di allora era di gran lunga inferiore a quella di adesso”.