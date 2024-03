MN - Fiala su Slavia Praga-Milan: "Le chance di qualificazione sono 60-40% per i rossoneri"

vedi letture

Abbiamo intervistato in esclusiva Jan Fiala, mito del calcio ceco ed ex difensore che disputò il Mondiale con la Cecoslovacchia nel 1982.

Jan, partiamo subito da un analisi sullo Slavia Praga, avversario del Milan. Quali sono i pregi e difetti della squadra allenata da Trpisovsky?

"Questo Slavia è forte in fase offensiva e nelle combinazioni. Però il suo punto debole è la difesa. È una squadra che non ama difendersi ma che a sua volta può sfruttare il fatto che il Milan concederà spazi in fase di transizione per colpire. Ma tocca dire la verità, purtroppo quest'anno lo Slavia non è allo stesso livello dello scorso anno. E perciò per me le chance di qualificazione sono 60-40% a favore del Milan."

Marek Jankulovski che col Milan vinse la Champions del 2007 o Theo Hernandez scudettato nel 2022... chi è più forte?

"Entrambi hanno punti forti e deboli. La loro forza è la fase d'attacco e i cross a pennello ma se proprio devo scegliere.... dico il Marek dei tempi d'oro."

di Alessandro Schiavone