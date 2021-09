MN - Ielpo: "Milan-Lazio? Mi auguro possa essere la partita di Leao"

In vista di Milan-Lazio in programma domenica alle ore 18.00, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere che negli anni 1990 ha militato in entrambe le compagini. Alla domanda su chi possa essere l’uomo in più dei rossoneri nella sfida contro i ragazzi di mister Maurizio Sarri, Ielpo ha risposto così: “Non so bene perché ancora si hanno poche certezze sulla formazione che giocherà, fra infortuni e calciatori che rientrano tardi dalle Nazionali, ci sono tanti dubbi. Posso augurarmi che sia la partita di Rafael Leao. Guardando lo stato di forma dei giocatori invece ti dico Sandro Tonali che ha iniziato benissimo questa stagione”.