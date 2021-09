MN - Ielpo: "Non si può chiedere al Milan di vincere lo scudetto in questa stagione"

La nostra redazione ha contattato al telefono Mario Ielpo, portiere del Milan negli anni ’90. A Ielpo abbiamo fatto una domanda ben precisa sugli obiettivi stagionali dei rossoneri dopo l’importante match che gli uomini di Stefano Pioli giocheranno domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Questa partita potrà dire qualcosa in più sui reali obiettivi del Milan per questa stagione?

“L’obiettivo del Milan non cambierà in base a questa partita, resta sempre quello di arrivare fra le prime quattro, cioè qualificarsi in Champions League. Altro non si può chiedere a questa squadra, anzi, non si ha nemmeno la certezza che si arrivi all’obiettivo. A fine campionato avremo 2 o 3 squadre che saranno scontente perché i posti sono pochi rispetto alle 6-7 squadre pretendenti. L’obiettivo del Milan è quello di essere stabilmente una delle pretendenti alla qualificazione in Champions League, poi non tutti gli anni ti può andare bene, vedi il Napoli l’anno scorso che è stato beffato all’ultima partita”.