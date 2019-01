MN - Il Milan non molla Tonali

Obiettivi per il presente e anche per il futuro. Il mercato del Milan non si limita solamente a possibili rinforzi che dovrebbero aggiungersi nell’attuale mese di gennaio, ma cercare anche i giocatori giusti per i prossimi mesi. Tra questi c’è sempre Sandro Tonali del Brescia, centrocampista dalla qualità brillanti che ha attirato su di sé tantissime big come Juve, Inter, Roma e Napoli. Il Milan è tra queste squadre, continua a monitorare il giocatore e a informarsi sul suo andamento. Secondo quanto appreso da MilanNews.it i rossoneri non l’hanno mollato, anzi, vorrebbero provare a strappare un’opzione con il Brescia per il futuro. Situazione che non è ancora decollata per i noti rallentamenti dovuti all’Uefa, ma il centrocampista classe 2000 è un profilo interessantissimo per la dirigenza milanista.

di Antonio Vitiello