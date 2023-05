MN - Leao, tutto fatto per il rinnovo: probabile ufficialità dopo la Champions

Fonte: Antonio Vitiello

Rafael Leao e il Milan sono arrivati al traguardo dopo mesi di trattative. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sono stati risolti anche gli ultimi dettagli tra le parti ed è tutto pronto per l'ufficialità del talento portoghese con i rossoneri. E' molto probabile che l'attesissima comunicazione possa arrivare immediatamente dopo la gara di ritorno in Champions contro l'Inter. Cinque anni di contatto per il portoghese.

di Antonio Vitiello