MN - L’incontro con Gazidis e la proposta sul ruolo: Maldini ha già scelto di andar via

La decisione è stata già presa, ma non verrà ufficializzata fino al termine della stagione. Paolo Maldini vuole godersi questi ultimi giorni in rossonero, sperando di ottenere altri successi come quello contro Lazio e Juve, e poi saluterà. Una decisione comunicata già ad alcuni amici e familiari, nonostante la proposta da parte dell’amministratore delegato di rimanere in società con un altro ruolo.

A Paolo, in un incontro avvenuto prima della partita contro la Lazio, è stato presentato un ruolo particolare, cucito su misura. Non solo un semplice ambasciatore ma una figura istituzionale con la possibilità di contribuire al nuovo progetto che entrerà in scena dalla prossima stagione. Maldini dirà di no, perché vuole decidere sul mercato, essere operativo nella scelta dei giocatori, una mansione che non avrà più con l’arrivo di Ralf Rangnick.

D’altronde Paolo ha aspettato tanto per tornare al Milan, e lo ha fatto solo con la prospettiva di essere operativo. Ma le sue idee non combaciano con quelle di Gazidis, soprattutto sui giocatori over 30, i cosiddetti esperti. Maldini e il resto della dirigenza hanno visioni diverse di come condurre una società e dunque a fine stagione, dopo due anni tribolati, le strade si separeranno.

di Antonio Vitiello