MN - Milan, Krunic non dovrebbe partire a gennaio

Rade Krunic non dovrebbe lasciare il Milan durante la sessione invernale. Secondo quanto appreso da MilanNews.it il centrocampista bosniaco resterà in rosa almeno fino al termine della stagione. L’ex Empoli, acquistato per 8 milioni circa nell’estate del 2019, ha preso parte a 11 partite di campionato e 6 di Europa League. Stefano Pioli lo ritiene un elemento importante e la società rossonera vuole trattenerlo nonostante le richieste pervenute in queste settimane.

di Antonio Vitiello