MN - Milan-Martinez Quarta: c'è interesse, ma non ci sono offerte concrete

Il Milan ha chiesto informazioni sul difensore del River Plate, Martinez Quarta, ma non c’è una trattativa in corso tra i rossoneri e la dirigenza dei Millionarios. È quanto ha appreso MilanNews.it dopo aver interpellato l’agente del difensore argentino, che ha confermato la bozza di interesse del club milanista per il suo assistito. Che probabilmente verrà seguito ancora, a meno che non arrivino proposte da altre società che hanno manifestato interesse per lui.