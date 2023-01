MN - Milan, nuovi contatti nella notte per Osorio: offerta alzata a 5 milioni. Corsa contro il tempo

Fonte: Antonio Vitiello

Mancano poche ore alla chiusura del mercato invernale e il Milan sta provando a chiudere l'acquisto di Dario Osorio dall'Universidad de Chile. Secondo quanto appreso da Milannews.it, nella notte ci sono stati nuovi contatti tra i club: i rossoneri ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro, alzandola di 500 mila euro rispetto a quella presentata qualche giorno fa. I dirigenti di via Aldo Rossi ci stanno provando, ma è una corsa contro il tempo visto che domani alle 20 chiude il mercato invernale e inoltre i tempi per i trasferimenti internazionali sono più lunghi. Osorio occuperebbe l’ultima casella da extracomunitario. Osorio, ala destra del 2004, piace molto e il Milan spera di farlo in tempo.

di Antonio Vitiello