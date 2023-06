MN - Milan, per Musah richiesta da 30 milioni: i rossoneri puntano a chiudere attorno ai 25 complessivi

Fonte: Pietro Mazzara

Il Milan è a caccia di nuovi rinforzi per il proprio centrocampo. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la società rossonera ha intensificato i contatti con il Valencia per Yunus Musah. La richiesta degli spagnoli per il centrocampista statunitense, ma di passaporto comunitario, è di 30 milioni di euro. Una cifra trattabile, dato che il Milan punta a chiudere attorno ai 25 milioni complessivi.

di Pietro Mazzara