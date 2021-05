MN - Milan, proseguono i contatti per Giroud

Il Milan si rinforzerà in attacco in vista della prossima stagione. Zlatan Ibrahimovic sarà affiancato da un altro titolare, e dopo la partenza di Mario Mandzukic i rossoneri stanno continuando a monitorare Olivier Giroud del Chelsea. I Blues sabato disputeranno la finale di Champions contro il Manchester e Giroud al momento sta pensando solo a concludere al meglio la sua avventura a Londra. L’attaccante francese è in scadenza e rappresenta un’opportunità per il Milan a parametro zero. I contatti proseguono, il giocatore piace molto soprattutto per l’esperienza internazionale, ma ci sono anche altri nomi sul taccuino della dirigenza milanista.

di Antonio Vitiello