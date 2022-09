MN - Milan, si lavora al rinnovo di contratto di Giroud

MilanNews.it

Il Milan e Olivier Giroud, un legame che potrebbe andare oltre la scadenza del 30 giugno 2023. L’attaccante francese, che l’anno scorso ha contribuito in maniera decisa alla vittoria dello Scudetto con gol pesantissimi, sta trovando anche questa stagione grande continuità. E’ una delle certezze dell’attacco di Pioli, un esempio per i giovani e un vero leader nello spogliatoio. Il Milan sta lavorando per allungare il contratto del francese di almeno un anno (si pensa anche all’opzione sul secondo). Da quando ha deciso di sposare il progetto milanista, ovvero nel mese di luglio del 2021, Olivier è sempre stato determinante e vuole esserlo ancora in futuro. Lavori in corso non solo per rinnovare i giovani della rosa, ma anche un veterano di assoluta affidabilità come Giroud.

di Antonio Vitiello