MN - Milan, sondaggi del West Ham per Kessie

Non c’è solamente il Wolverhampton sulle tracce di Franck Kessie, ma anche un’altra squadra di Premier ha iniziato a mostrare interesse per l’ivoriano. La formazione di Cutrone in estate aveva tentato Kessie senza riuscire a convincerlo, e per il mese di gennaio ci proverà anche il West Ham, che tuttavia non sta attraversando un bel momento in campionato. Il club londinese potrebbe investire su Kessie, sapendo che il Milan lo lascerà partire con un’offerta da 20-25 milioni di euro.