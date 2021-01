MN - Milan-Strasburgo, prosegue la trattativa per Simakan

Il Milan vuole Mohamed Simakan e la trattativa va avanti da settimane. Serve però arrivare ad un’intesa economica, e lo Strasburgo spera in un rilancio dei rossoneri (la richiesta in estate era attorno ai 20 milioni). C’è ancora qualche milione di differenza tra domanda e offerta ma c’è fiducia per la chiusura dell’operazione. Mentre i contatti con l'entourage del difensore sono frequenti, e l’accordo verbale esiste da tempo. Il Milan vorrebbe Simakan per il doppio ruolo che può ricoprire in difesa, sia come centrale che esterno destro.

di Antonio Vitiello