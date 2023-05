MN - Milan, su Origi club di Premier: West Ham e Aston Villa. Piace anche in Turchia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La prima stagione di Divock Origi al Milan è stata deludente. Le aspettative erano diverse per un giocatore arrivato da un campionato importante come la Premier League e da un club come il Liverpool. Purtroppo per i rossoneri Origi non ha convinto e quest’anno ha totalizzato solamente due reti (26 presenze in serie A) contro Monza e Sassuolo, senza mai essere una vera alternativa a Giroud, costretto agli straordinari nonostante i quasi 37 anni.

Sarà un’estate di rivoluzione nel reparto offensivo milanista e Origi potrebbe già partite. Maldini e Massara faranno le loro valutazioni in base alle proposte e per ora qualcosa comincia a muoversi. Piace in Premier League, nello specifico West Ham e Aston Villa hanno chiesto informazioni, ma ci sono anche altre squadre sulle tracce del belga. Inoltre Origi ha estimatori pure in Turchia.

Origi è legato al Milan fino al 30 giugno 2026 e ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti.

di Antonio Vitiello