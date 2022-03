MN - Milan, trattativa per Origi in stato avanzato. Mancano alcuni dettagli ma c'è fiducia

MilanNews.it

Il Milan, nelle figure di Maldini e Massara, è sempre vigile per cercare di carpire e approfittare di eventuali affari che propone il calciomercato. La situazione di Divock Origi, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto a giugno, rientra proprio in questa categoria: la dirigenza rossonera si è mossa con decisione per l'attaccante belga in vista della prossima stagione.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo ulteriori verifiche nel pomeriggio odierno, la trattativa tra il Milan e l'entourage del giocatore è in stato avanzato. Non si è ancora arrivati alla definizione perché ci sono ancora alcuni dettagli e situazioni da sistemare, ma la volontà delle parti in causa è quella di chiudere e c'è fiducia: il giocatore infine dovrebbe firmare un contratto da circa 4 milioni di euro l'anno. Maldini e Massara vogliono cogliere l'occasione e regalare a mister Pioli una punta importante in vista della prossima stagione.

di Antonio Vitiello.