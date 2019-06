MN - Milan, troppi 25 mln per Veretout: si punta ad abbassare il prezzo

Jordan Veretout è uno degli obiettivi di mercato del Milan per migliorare il centrocampo di Marco Giampaolo in vista della prossima stagione. La trattativa però vive una fase di stallo perché la Fiorentina continua a chiedere 25 mln di euro e il Milan ritiene questa cifra troppo alta. Si lavora per abbassare le pretese della squadra viola, ma nel frattempo la Roma è in agguato ed è pronta ad inserirsi. Nelle prossime ore nuovi contatti tra le parti per provare a sbloccare l’operazione, ma il Milan non vuole arrivare a 25 milioni di euro.

di Antonio Vitiello