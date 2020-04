MN - Mpasinkatu: “Il Milan fa bene a seguire Simakan, Moncada esperto di calcio francese”

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, esperto di calcio francese e africano, ha parlato di Mohamed Simakan e altri giocatori della Ligue 1 accostati alla squadra rossonera in un’intervista concessa a MilanNews.it.

Partiamo da Simakan e le sue caratteristiche: "Può fare sia il centrale che il terzino destro. In Francia impostano i difensori in modo che sanno fare più ruoli. Simakan ha ottimo fisico, è forte sul gioco aereo, non è un giocatore falloso, ma gioca piuttosto pulito. Sa anche impostare bene. Può essere un profilo interessante per il Milan, è un giocatore già abbastanza pronta, ma con ampi margini di miglioramento. Il Milan fa bene a seguirlo. In Francia ci sono diversi esempi di giocatori che sono stati presi qualche anno fa appena sbocciati e ora, se ceduti, permetterebbero di fare plusvalenze importanti. Uno di questi, per esempio, è Upamecano del Lipsia. Con questi giocatori bisogna giocare d'anticipo. Simakan è seguito, oltre che dalle big francesi, anche da diverse società inglesi che sappiamo che hanno grossi budget".

Giocatori francesi pronto per la Serie A: "A me piace molto Morgan Sanson, centrocampista del Marsiglia. Sarebbe il momento giusto per prenderlo, ha qualità tecniche notevoli. Sarebbe un profilo giusto per quello che cerca il Milan. Per me è pronto. Può fare il centrale e il trequartista. Farebbe a caso del Milan".

Su Moncada: "Conosce molto bene il calcio francese, conosce tanti giocatori. Per me il mercato francese è uno dei più importanti, se arrivi in tempo puoi portare a casa giocatori che sono un sicuro investimento. Bennacer è algerino, ma è cresciuto in Francia. All'inizio c'era un po' di scetticismo su di lui, qualcuno ha detto che non era da Milan, ma poi ha migliorato la sua condizione e ha preso in mano il centrocampo rossonero. Bennacer è giovane, ma ha già la malizia per giocare in grandi stadi come San Siro. Il mercato francese è pieno di prospetti interessanti che poi fanno bene in tutti i principali campionati europei".

Sui prezzi del mercato francese: "Sono contenuti se arrivi in tempo su un giocatore, altrimenti si alzano se il ragazzo esplode. Facciamo l'esempio di Camavinga: se lo compravi al buio dopo le prime apparizioni al Rennes potevi strapparlo ad un prezzo contenuto, ma se lo prendi ora, dopo un anno e mezzo da titolare, è chiaro che lo pagherai molto di più. I prezzi sono di più se anticipi il mercato, altrimenti sono alti".