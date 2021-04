Pagni a MN: "Superlega? Le big sono in grande difficoltà economica, devono rilanciarsi"

Luca Pagni, nota firma della Repubblica, ha espresso la sua opinione sulla Superlega durante una diretta di MilanNews.it su Instagram. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che ci fosse una sorta di fenomeno già in atto da tempo. Banalmente, siamo parte di un'istituzione, l'Unione Europea, e quindi si poteva arrivare ad un campionato continentale. La pandemia ha accelerato questo processo. Grandissimi club, come Barcellona e Juventus, hanno grandi difficoltà economiche. Il Milan ora non ha debiti, ma Elliott ha coperto la falla con 600 milioni di euro. In questo momento i grandi club hanno bisogno di rilanciarsi. Uefa ed ECA non si sono accordati di recente, ma per me tra qualche giorno torneranno a trattare".

I tifosi ed un possibile aumento dei prezzi dei biglietti? "Il problema è legato alla legge della domanda e dell'offerta. Il Covid ha accentuato la differenza tra chi sta bene e chi no. Questo è sicuramente un pericolo. Devono arrivare ad una soluzione di mezzo. L'obiettivo è quello di organizzare una specie di Nba. Bisogna arrivare ad un campionato europeo, ma farlo solo con 12/15 club ricchi, diventerebbe il male del calcio".