13 gennaio 2008, Pato esordisce in Serie A e va subito in rete

Il 13 gennaio 2008 a San Siro fa il suo esordio il giovane Alexandre Pato. Il brasiliano era stato acqusitato dal Milan già nell'agosto 2007 per una cifra record per quel periodo per un minorenne (22 milioni di euro). Le normative FIFA che impediscono il trasferimento di giocatori minorenni all'estero impongono ai rossoneri di aspettare il compimento del 18° anno per tesserarlo alla prima finestra di mercato disponibile. L'esordio è contro il Napoli e Pato si ritrova a condividere l'attacco con Ronaldo e Kakà alle loro spalle. L'impatto del giovane giocatore, fisico gracile e maglia numero sette dietro le spalle è impressionante: gioca senza paura e trova persino la rete, quella del definitivo 5-2. In precedenza a dare show ci avevano pensato Ronaldo (doppietta), Seedorf e Kakà. È nata una stella, pensano tutti: i primi sei mesi lo vedono segnare 9 reti in 18 partite e anche nelle seguenti tre stagioni farà faville, pur iniziando a denotare problemi fisici che lo condizioneranno sempre più, rendendolo una promessa mancata del calcio internazionale.