14 marzo 2010: l'ultima partita di Beckham in maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

Il 14 marzo 2020, in occasione di un Milan-Chievo valido per la 28^ giornata di Serie A, David Beckham ha giocato la sua ultima partita in maglia rossonera. Nei minuti di finale di quella sfida, l'ex centrocampista inglese, che era partito titolare, si infortunò gravemente (rottura del tendine d'Achille) e di fatto quel giorno terminò la sua avventura nel club di via Aldo Rossi.