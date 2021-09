20 settembre 1967, Fabio Cudicini gioca la sua prima partita con il Milan

Il 20 settembre 1967, in occasione di un Milan-Levski Sofia valido per l'andata dei sedicesimi di Coppa delle Coppe, Fabio Cudicini ha giocato la sua prima partita con la maglia rossonera: l'ex portiere milanista fu schierato quel giorno dal primo minuto da Nereo Rocco. Il match terminò 5-1 per il Diavolo (in gol Sormani e doppiette di Hamrin e Anquilletti).