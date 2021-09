Il 28 settembre 1986, in occasione di un Milan-Atalanta valido per la 3^ giornata di Serie A, Daniele Massaro ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: l'ex attaccante milanista siglò al 28' il gol del momentaneo 2-0 (2-1 per il Diavolo il risultato finale) su assist di Roberto Donadoni.