Il 29 gennaio 2012, in occasione di Milan-Cagliari, match valido per la 20^ giornata di Serie A, Massimo Ambrosini ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: entrato in campo al 67' al posto di Clarence Seedorf, l'ex centrocampista milanista ha siglato il gol del definitivo 3-0 al 75'.