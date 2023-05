MilanNews.it

Serginho, arrivato al Milan nel 1999, segnò il suo ultimo gol in rossonero il 29 maggio 2005. Il brasiliano realizzò l'1-1 di Udinese-Milan, con un cross dalla sinistra che si insaccò sul secondo palo. Da lì in poi, nonostante altre tre stagioni col Diavolo, il brasiliano non riuscì più a trovare la via del gol. Serginho in nove stagioni ha accumulato 24 centri.