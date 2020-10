Abate su Ibra: "L'ho sentito dopo il derby, era arrabbiato per il rigore sbagliato. Questa cosa la dice lunga sulla sua mentalità"

Ignazio Abate, ex terzino rossonero, è intervenuto a SkySport24 e su Zlatan Ibrahimovic ha spiegato: "Per tutti passa il tempo, ma lui è sempre lì. Ha un livello psico-fisico stratosferico. E' giusta che vada avanti a giocare, anche perchè fa ancora la differenza. Zlatan mi ha sorpreso, ma conoscendolo, se ha scelto di tornare, è perchè sapeva di poter assicurare questo rendimento. L'ho sentito dopo il derby ed era arrabbiato per aver sbagliato il rigore. Questa cosa la dice lunga sulla sua mentalità. Lui è sempre stato un trascinatore, tutti lo seguivamo a ruota".