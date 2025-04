Abbiati svela un retroscena sul suo arrivo al Milan: "Sarei dovuto andare alla Lazio, ma una telefonata cambiò tutto"

vedi letture

Christian Abbiati, ex storico portiere del Milan con cui ha vinto tutto, è stato protagonista del nuovo episodio di “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A. L’ex portiere rossonero ha parlato della sua passione per il Milan da vero tifoso e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni:

L'arrivo al Mian

“Mi ricordo che ero a casa, perché io in realtà sarei dovuto andare alla Lazio, poi mi chiamò il direttore sportivo del Monza e mi disse che sarei dovuto andare al Milan. Ero molto contento. Tifoso lo sono diventato giocando, mi piaceva il calcio, ma non ero patito da una squadra nello specifico“

Sugli euroderby:

“Erano 6 giorni in cui ho dormito pochissime ore e di non essere mai uscito di casa, perché appena lo facevi, tutti ti mettevano pressione. A Milano il derby è vissuto in modo diverso, giochi la domenica, il lunedì ci sono gli sfottò e il martedì non c’è già più niente. A fine partita contro l’Inter, Dida è entrato in campo e gli ho detto: adesso fammela vincere. E così è stato“.