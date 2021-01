Ag. Locatelli: "Escludo un ritorno al Milan, preferisce esperienze diverse"

Stefano Castelnuovo. agente di Manuel Locatelli, è stato intervistato da Tuttosport e ha escluso un ritorno in rossonero: "Fin dal primo giorno il Sassuolo ha creduto in Manuel tantissimo facendolo sentire importante. Era quello di cui aveva bisogno per decollare dopo la chiusura anticipata della storia con il Milan. Un ritorno? In rossonero ci è cresciuto e sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un'esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza. La Champions è il grande sogno. Speriamo che in estate arrivi un regalo, per lui e per il Sassuolo".