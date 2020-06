Ag. Menez: "Carico a pallettoni, dopo Roma e Milan era intrigrato da una piazza come Reggio"

Fabio Ferrari, agente di Jeremy Menez per l'Italia, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato del trasferimento dell'ex rossonero alla Reggina: “Carico a pallettoni e contentissimo di tornare in quella che reputa la sua seconda casa, l’Italia. Dopo i bei momenti vissuti con Roma e Milan era intrigato da una piazza del Sud, calda e importante come Reggio. Sono convinto che possano innamorarsi a vicenda. Sul piano atletico, poi, si sta allenando come un matto e siamo convinti che saprò conquistare il popolo della Reggina”.