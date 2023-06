Agente Borini: "Valuteremo tutte le ipotesi interessanti: ha fatto un'annata strepitosa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato per la rubrica A tu per tu di Tuttomercatoweb l’agente dell’attaccante del Karagumruk Fabio Borini, Roberto De Fanti, ha fatto il punto sul suo assistito: “Fabio - ha spiegato De Fanti - ha vissuto una annata strepitosa: 20 gol e 11 assist. Valuteremo tutte le ipotesi interessanti indipendentemente dalla provenienza con grande attenzione.Turchia, Italia, Emirati, MLS, Inghilterra, la nazione per uno come Fabio non ha importanza. L’importante è che ci siano le condizioni economiche e anche familiari ideali. Non ci precludiamo niente”.