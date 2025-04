Albertini: "Chi sogno per la panchina del Milan? L'Albertini tifoso sogna di alzare la Coppa Italia"

In merito al futuro della panchina rossonera, l'ex Milan Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Se confermerei Coinceicao in caso di vittoria della Coppa Italia? Dare un giudizio sull'operato di un allenatore è difficile per un dirigente, figuratevi per chi osserva da fuori. Anche perché le valutazioni a volte vanno al di là dei risultati e sono collegate al progetto. Chi sogno per la panchina? L'Albertini tifoso sogna di alzare la Coppa Italia. Il resto lo decida chi deve deciderlo".

Sul finale di stagione e sulla finale di Coppa Italia, Albertini ha poi dichiarato: "Che Milan mi aspetto in questo mese di maggio? Concentrato sulla finale di Coppa Italia. Le prossime due giornate di campionato saranno propedeutiche a creare il giusto spirito di gruppo. E’ questa la qualità che ti fa vincere le finali. Un'eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere soddisfatto. Premesso che ci sono società che non vincono una coppa da tempo, il Diavolo da 3 anni non lotta per lo scudetto e negli ultimi 2 non è mai arrivato agli ottavi di Champions. Battere il Bologna sarebbe bellissimo, ma una società così non può giocare 'solo' per la Coppa Italia: se indossi questa maglia devi puntare al tricolore e partecipare sempre alla Champions. Non qualificarti all'Europa League grazie alla coppa nazionale".