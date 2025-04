Verso la finale di Coppa Italia. Albertini avverte il Milan: "Bologna avversario tosto"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato così del finale di stagione del Diavolo e della finale di Coppa Italia: "Che Milan mi aspetto in questo mese di maggio? Concentrato sulla finale di Coppa Italia. Le prossime due giornate di campionato saranno propedeutiche a creare il giusto spirito di gruppo. E’ questa la qualità che ti fa vincere le finali. Un'eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei in questo club, non puoi essere soddisfatto. Premesso che ci sono società che non vincono una coppa da tempo, il Diavolo da 3 anni non lotta per lo scudetto e negli ultimi 2 non è mai arrivato agli ottavi di Champions. Battere il Bologna sarebbe bellissimo, ma una società così non può giocare 'solo' per la Coppa Italia: se indossi questa maglia devi puntare al tricolore e partecipare sempre alla Champions. Non qualificarti all'Europa League grazie alla coppa nazionale.

Che avversario sarà il Bologna in finale? Tosto. La società rossoblù merita tanti complimenti perché ha pianificato un percorso così bello: ha fatto benissimo la scorsa stagione e ancora meglio in questa. I risultati non sono frutto del caso, ma di un lavoro importante dei dirigenti. Come avversario il Bologna mi fa paura per l'entusiasmo con cui arriva in finale e per il desiderio che ha di regalare ai suoi tifosi un sogno. Per il Milan, anche se non la conquista da parecchio, la Coppa Italia è uno dei tanti trofei della sua storia. Per il Bologna un qualcosa di atteso da tanto tempo".