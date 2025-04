Bats: "Donnarumma è sulla buona strada per diventare il miglior portiere del mondo"

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Donnarumma è sulla buona strada per diventare il miglior portiere del mondo", parola di Joël Bats, ex portiere del Paris Saint Germain e celebrità sportiva in Francia. Nel paese transalpino è in corso una riabilitazione mediatica del numero 1 del Psg e della nazionale italiana. Dopo le feroci critiche della stampa nei mesi scorsi, Donnarumma è celebrato come il miglior giocatore della squadra. Tutto grazie alle sue prestazioni eccezionali in Champions League, l'ultima è stata quella contro l'Arsenal ieri a Londra nel corso della quale è risultato determinante almeno in due occasioni.

Joël Bats, che ha difeso la porta del club parigino per sette stagioni dal 1985 al 1992, ha commentato su Le Parisien la vittoria con l'Arsenal dando merito al lavoro di squadra ed alla magica prestazione di Donnarumma. Per Bats, "Donnarumma sta prendendo una nuova dimensione". (ANSA).