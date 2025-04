Seedorf e i pregiudizi sugli allenatori di colore: "Vieira ha dovuto fare un percorso troppo lungo"

Clarence Seedorf più volte ha ripetuto che ci sono pochi allenatori di colore nel calcio e questo è dovuto al fatto che, secondo l'olandese, c'è un pregiudizio nei loro confronti. Intervistato da La Repubblica, gli è stato chiesto se l'ottimo lavoro di Patrick Vieira al Genoa possa aiutare a superarlo: "Ha dovuto fare un percorso troppo lungo prima di vedere riconosciute le proprie capacità. Il pregiudizio sarà superato quando sarà il merito a determinare chi può ricoprire certi ruoli e chi no".

Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, confermerebbe Conceicao?

"Le valutazioni sull’allenatore vanno fatte sull’intera stagione, non sul risultato di una o due partite. Vale anche per chi si trova in posizioni di potere".

Pensa che un giorno Paolo Maldini potrà tornare nel calcio?

"Potrà essere utile al Milan, alla Nazionale o a qualsiasi realtà se potrà fare davvero delle scelte. Tutti hanno apprezzato il suo lavoro. E Paolo incarna i veri valori dello sport".