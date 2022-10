Albertini: "Con un po’ di esperienza in più il Milan potrà alzare il livello anche in Europa"

MilanNews.it

Cosa manca al Milan per fare il salto di qualità anche in Europa? L'ex rossonero Demetrio Albertini ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Per prima cosa, la squadra non deve perdere quella generosità che le ha permesso di vincere lo scudetto. Pioli magari corregge qualcosa, come tra andata e ritorno con il Chelsea, ma non cambia l’approccio dei suoi tra A e Champions, e fa bene: con un po’ di esperienza in più, il Milan potrà senz’altro alzare il livello anche in Europa. Penso che la ricetta per tornare vincenti anche fuori dai confini italiani sia questa: continuare a seguire il percorso di crescita che allenatore e giocatori stanno portando avanti senza snaturarsi, e inserire progressivamente grandi giocatori".