Albertini: "L'Inter di Inzaghi ricorda il mio Milan. Può domare il Barcellona"

Demetrio Albertin, ex centrocampista di Milan e Barcellona, ha rimesso il mandato da presidente del Settore Tecnico della Figc. Con un lungo passato da giocatore e ora da dirigente, ha parlato in vista della sfida che attendere l'Inter contro una delle sue ex squadre, il Barça appunto. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex metronomo ha dispensato consigli e detto la sua per la semifinale di Champions.

"L’Inter non deve avere un atteggiamento speculativo all’andata, pensando già al ritorno, ma può domare il Barcça" ha detto Albertini, con l’Inter di Inzaghi che affronterà il Barcellona nella semifinale di Champions all'andata il 30 aprile in Spagna e con ritorno fissato a San Siro il 6 maggio.

È corretto dire che l’Inter per certi versi quest'Inter ricorda il suo Milan con un grande gruppo? "Verissimo. In certi casi deve essere la società a creare il contesto per far rendere al meglio i giocatori. Uno spogliatoio coeso ti spinge a dare di più, a superare ogni difficoltà. Io posso testimoniarlo nella mia duplice veste. Da senatore del Milan e da straniero nel vestuario del Barça".