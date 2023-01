Albertini sugli anni al Milan: "E' come una seconda famiglia, da bambino sognavo di indossare la maglia rossonera"

MilanNews.it

L'ex rossonero Demetrio Albertini, che ha parlato al match program di Lazio-Milan pubblicato sul sito ufficiale biancoceleste, ha parlato così la sua lunga carriera nel Diavolo: "Un sogno che si realizza è un senso di appartenenza verso un club importante dove sono cresciuto. Da bambino, ancora prima chegiocare in SerieA, volevo diventare un calciatore del Milan. Ho coronato il mio sogno. Per me i rossoneri sono come una seconda famiglia, vorranno dire sempre casa".