Ambrosini avverte Milan e Inter: "Nella corsa Champions occhio all'Atalanta"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex giocatore milanista, ha parlato anche della corsa alla Champions League e ha avvertito Milan e Inter: "Come finirà la volata per la Champions? Non chiedetemelo, non faccio l’indovino. Però posso dire a entrambe le squadre milanesi di fare attenzione all’Atalanta, oggi è la rivale più in forma e pericolosa".