Ambrosini: "Donnarumma leader, l'ho visto molto maturato"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini si è detto d'accordo con Boban che ha incoronato Donnarumma come leader del Milan: "Ci sta ampiamente. Dopo tutto quello che gli è successo l’ho visto molto maturato, anche dal punto di vista gestionale e dello stare in campo. Però non so se nello spogliatoio sia in grado di prendersi responsabilità a livello verbale, su questo dovrà mettersi alla prova".