Ambrosini è sicuro: "Il Milan è un gruppo sano, si vede che stanno bene insieme"

Pareggio per il Milan nella 9ª giornata di Serie A contro l'Atalanta: 1-1 il risultato finale nel turno infrasettimanale a Bergamo. I rossoneri sono partiti forte, trovando il vantaggio con Samuele Ricci nei primi minuti di gioco. Tuttavia, l'Atalanta ha risposto con un gol di Lookman, assistito da Pašalić, riportando il punteggio in parità. Questo risultato mantiene il Milan imbattuto nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, al termine di una partita estremamente combattuta. Un punto giusto, meritato, che posiziona i rossoneri temporaneamente al terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma, nostra prossima avversaria. Sul momento del Milan è intervenuto così l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini. Le sue considerazioni a Cronache di Spogliatoio.

“Quando guardo il Milan vedo una squadra che sta bene insieme, che è gruppo veramente al di là di tutto. Sembra una squadra con una direzione univoca. Secondo me loro lo sanno che sono inferiori ad altre squadre, ma se vanno al 100% e danno il massimo sono consapevoli di nutrire una speranza”.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 1-1

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor (26'st Djimsiti); Zappacosta, De Roon (20' Brescianini), Éderson, Bernasconi (26'st Bellanova); Pašalić (36'st Musah), Lookman; De Ketelaere (36'st Samardžić). A disp.: Rossi, Sportiello; Kolašinac, Obrić; Maldini, Zalewski; Krstović, Scamacca, Sulemana. All.: Jurić.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (45'st Athekame), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão (1'st Nkunku), Gimenez (17'st Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A).

Ammoniti: 9' Gimenez (M), 32'st Modrić (M), 47'st Brescianini (A), 48'st Gabbia (M).