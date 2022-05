Ambrosini: "Futuro Ibra? Se il Milan dovesse vincere lo scudetto..."

MilanNews.it

In merito a Zlatan Ibrahimovic e al suo futuro, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha dichiarato a DAZN: "Ibrahimovic ha dei problemini, ma dentro queste ultime partite può essere ancora decisivo. Per il prossimo anno non so cosa deciderà di fare. Se il Milan dovesse vincere il campionato, magari lo scudetto potrebbe anche portarlo a decidere di smettere perchè potrebbe lasciare dopo aver vinto qualcosa. Fare di più sarebbe difficile, la sua missione l'avrebbe portata a termine".