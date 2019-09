Ambrosini promuove Rebic: "Il Milan ha bisogno di giocatori come lui che abbiano cambio di passo"

In merito all'arrivo di Ante Rebic al Milan, Massimo Ambrosini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Si vedeva già che era sbarazzino e un po’ incosciente. Userei, bonariamente, il termine selvaggio. Il Milan ha bisogno di interpreti come lui che strappino, che abbiano cambio di passo, guizzo e potenza, perché in generale ha giocatori molto lineari. Non avrà problemi, fisicamente è una bestia".