Ambrosini sul Milan: "Pareggio giusto contro il Torino. I rossoneri sono in linea con i programmi della società"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così a Sky la prestazione del Milan contro il Torino: "Pareggio giusto, nel primo meglio il Torino, mentre il Milan ha fatto meglio nella ripresa. I rossoneri sono stati salvati da Donnarumma in due occasioni, poi nel finale c'è stata la grande occasione sprecata da Cutrone. Il Milan è in linea con i programmi della società. Non dobbiamo dimenticare le tante assenze per infortunio. Il Milan è riuscito a chiudere la partita senza prendere gol e ha mosso ancora la classifica".