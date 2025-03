Ancelotti ct del Brasile? Ronaldo: "Era vero: rischiava l'esonero, poi vinse la Champions"

Ronaldo Nazario, attuale presidente e proprietario del Real Valladolid, ha parlato al 'Charla Podcast' del motivo per il quale il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, non è diventato il commissario tecnico del Brasile, dopo i rumors che si erano rincorsi negli anni passati.

Ecco le parole del Fenomeno: "Le trattative fra Ancelotti ed il Brasile non sono state una fantasia, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo", spiega. Poi la rivelazione: "Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il Brasile, ma lui vinse la Champions League e rimase per un altro anno. Allora non è stato rilasciato. Il Real Madrid non lo ha rilasciato".

In Brasile confermato Rodrigues come Presidente della CBF

Intanto l'attuale presidente della CBF (Confederazione calcistica brasiliana), Ednaldo Rodrigues , è stato rieletto per acclamazione e rimarrà alla guida dell'ente fino al 2030 . Il presidente non aveva avversari alle elezioni e si è presentato come unico candidato, contando sul massiccio sostegno dei club (20 della Serie A e 20 della Serie B carioca) e delle 27 Federazioni statali. Questo dopo la rinuncia di Ronaldo per mancanza di supporto, annunciata lo scorso 12 marzo sul suo profilo di Instagram.

Ricordiamo poi che l'ultima modifica allo Statuto della CBF consentirà a Ednaldo di ricandidarsi alla fine del suo prossimo mandato. Se vincerà, resterà in carica fino a marzo 2034. Rodrigues è al potere da quando ha assunto un mandato ad interim nella Confederazione, dopo la rimozione dell'ex presidente Rogério Caboclo, nel 2021. Successivamente ha vinto le sue prime elezioni nel marzo 2022, con un mandato fino a marzo 2026, ed è stato ora rieletto fino al 2030.