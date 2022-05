Ancelotti sul futuro: "Potrebbe anche esserci una Nazionale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Carlo Ancelotti si racconta ai microfoni di Prime Video, in una lunga intervista che andrà in onda mercoledì nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City. Il tecnico parla anche della possibilità di allenare una nazionale in futuro: "Sì, una nazionale ci sarebbe ma adesso è prematuro. Sicuramente non in questo Mondiale, magari nel 2026. Il Canada? Perché no, mi piacerebbe. Il Canada ha fatto benissimo".