Ancelotti sul Milan: "Pioli e Maldini hanno svolto un lavoro eccezionale negli ultimi sei mesi"

Carlo Ancelotti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby di domani sera: "Il Milan sta bene. Pioli e Maldini hanno svolto un lavoro eccezionale negli ultimi sei mesi. L’Inter si è rinforzata in estate: può interrompere l’egemonia della Juventus. In generale, mi pare la serie A più incerta dell’ultimo decennio. Per chi tiferò? Da bambino ero interista perché rimasi incantato dallo squadrone di Helenio Herrera. Mi regalarono una maglia di Sandro Mazzola, a quei tempi queste cose erano una rarità. Il Milan è però il club che ha segnato la mia vita: prima giocatore e poi allenatore".