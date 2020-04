André Silva: "Sento i miei amici di Milano, supererete tutto questo"

L'attaccante dell'Eintracht Francoforte André Silva ha lanciato un messaggio alla città di Milano in questo momento di difficoltà: "Sono in contatto con Cristiano perchè ovviamente è il capitano del Portogallo. Già ci conoscevamo ma ovviamente lui ha la sua famiglia e la sua vita quindi non parlo spesso con lui e non abbiamo affrontato il discorso COVID-19. Sono in contatto con persone a Milano perchè lì ho degli amici. Ho già parlato con alcuni miei amici che sono lì. Parlando della situazione mi hanno detto che non è semplice. Non stanno vivendo un buon momento ma lo spirito della gente è forte e supererà tutto questo".