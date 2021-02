Antonini: "Milan in calo? Nell'ultimo anno ha fatto un mezzo miracolo. Sul derby..."

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato così a Radio Crc del momento del Milan: "Milan in netto calo? Tra l'anno scorso e quest'anno sta facendo un mezzo miracolo calcistico: se non un miracolo pieno, quantomeno ci si avvicina. Se ad inizio anno qualcuno avesse detto che il Milan sarebbe stato primo per mesi, lottando per lo scudetto, in molti ci avrebbero messo la firma ed anche di più: si sarebbero tagliati un braccio ed avrebbero firmato col sangue. Giocare ogni tre giorni non è facile per nessuno, specie quando c'è da fare la partita dell'anno contro l'Inter. Con una settimana di tempo a disposizione, queste gare le prepari in maniera nettamente migliore. L'Inter ha potuto farlo, il Milan no" riporta areanapoli.it.