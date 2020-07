In merito al sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, Luca Antonini, ex terzino milanista, ha spiegato a TMW Radio: "Devo spezzare una lancia in favore di Pioli, ha ridato fiducia a giocatori persi, anche grazie all'arrivo di Ibra. Dispiace, perché il mister ha dimostrato di poter essere un tecnico da alti livelli".